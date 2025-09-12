ОДК внедрило отечественное ПО для разработки авиадвигателей

Опубликовано 12 сентября 2025, 23:241 мин.
ОДК внедрило отечественное ПО для разработки авиадвигателейРоссийские цифровые продукты тестируют на предприятиях корпорации
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию Ростех, внедряет отечественное программное обеспечение для разработки и производства авиадвигателей. Процесс осуществляется в рамках программы достижения технологической независимости отрасли.
На предприятиях корпорации внедряются российские программные комплексы, включая САПР «Компас-3D» и систему управления жизненным циклом «Лоцман». В пермском конструкторском бюро «ОДК-Авиадвигатель» с их помощью разрабатывают детали из композиционных материалов для двигателя ПД-14.
Финансовую поддержку проектам оказал Российский фонд развития информационных технологий, предоставив гранты на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. На предприятии «ОДК-СТАР» уже работает отечественная система управления цепочками поставок, которую ежедневно используют около 100 сотрудников.
По данным корпорации, проект по импортозамещению ПО в области автоматизированного проектирования выполнен на 68%.