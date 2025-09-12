ОДК внедрило отечественное ПО для разработки авиадвигателей

На предприятиях корпорации внедряются российские программные комплексы, включая САПР «Компас-3D» и систему управления жизненным циклом «Лоцман». В пермском конструкторском бюро «ОДК-Авиадвигатель» с их помощью разрабатывают детали из композиционных материалов для двигателя ПД-14.

Финансовую поддержку проектам оказал Российский фонд развития информационных технологий, предоставив гранты на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. На предприятии «ОДК-СТАР» уже работает отечественная система управления цепочками поставок, которую ежедневно используют около 100 сотрудников.

По данным корпорации, проект по импортозамещению ПО в области автоматизированного проектирования выполнен на 68%.