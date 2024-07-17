Одноклассники разрешат пользователям полностью отказаться от виртуальных подарков

Пользователи смогут выбрать, от кого они хотят получать подарки, включая возможность полного запрета на получение подарков от всех, только незнакомых или даже от друзей. Также можно установить точечные запреты для конкретных людей. При попытке отправить подарок появится сообщение «Этому пользователю нельзя отправить подарок». Кроме того, появилась функция автоматического скрытия полученных и отправленных подарков в ленте.

Обновление прошло тестирование на различных группах пользователей, что позволило снизить число жалоб на нежелательное общение и отклонение подарков на 20%. Это способствует увеличению активности пользователей в других сервисах соцсети.

Директор по продукту Одноклассников Александр Москвичев отметил, что нововведения помогают сделать взаимодействие более осознанным и увеличить время, проведенное пользователями в соцсети.