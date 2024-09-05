Одноклассники улучшили защиту от спама и нежелательных сообщений

Раздел «Запросы» доступен в мобильном приложении на Android и iOS, а также в веб-версии и десктопной версии соцсети. Сообщения от незнакомцев не будут смешиваться с диалогами с друзьями, что позволяет не пропустить важные сообщения. Пользователи могут принять запрос на переписку или полностью отключить возможность получения сообщений от посторонних в настройках профиля.

Другим важным обновлением стало введение возможности запрета на добавление в групповые чаты. Пользователи могут установить ограничения, запрещающие посторонним добавлять их в чаты. Если пользователь не установил ограничения, при появлении нового чата он увидит, кто его пригласил.

Александр Москвичев, директор по продукту в ОК, отметил, что обновления помогут пользователям чувствовать себя более комфортно и безопасно в соцсети.