Одноклассники ввели автоматический фильтр нецензурной лексики

Эта технология, разработанная командой «Одноклассников», позволяет автоматически распознавать нецензурные слова и заменять их специальными символами. Благодаря этой мере, количество матерных выражений в текстах пользователей уменьшилось на 58% за последние четыре года.

Александр Москвичёв, директор по продукту «Одноклассников», подчеркнул важность создания комфортной среды для общения в социальной сети. Он отметил, что это лишь один из шагов в развитии платформы, направленных на улучшение пользовательского опыта.