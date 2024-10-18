В России
Опубликовано 18 октября 2024, 20:30
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Okko добавил в приложение раздел с музыкой из потокового сервиса «Звук»

Новая функция подбирает треки по музыкальным вкусам пользователей
Онлайн-кинотеатр Okko расширил свои возможности, добавив в приложение раздел «Музыка» с персонализированными рекомендациями от потокового сервиса «Звук». Новая функция использует искусственный интеллект (ИИ) для анализа предпочтений пользователей, предлагая треки из более чем 70 миллионов композиций.
Okko добавил в приложение раздел с музыкой из потокового сервиса «Звук»

© Ferra.ru

Сервис доступен на SMART TV и Android TV для подписчиков Okko Прайм. Для настройки персональной музыкальной волны пользователям нужно выбрать до 30 любимых исполнителей и оценивать треки «лайками» или «дизлайками», чтобы алгоритм мог точнее подстраиваться под вкусы.

По словам директора по продукту Okko Дениса Имполитова, компания стремится стать универсальным развлекательным центром, предлагая не только фильмы и сериалы, но и музыку. «Сила Звука» призвана стать удобным компаньоном для тех, кто хочет наслаждаться музыкой во время домашних дел.

Источник:Okko
Автор:Ингела Воробьева
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