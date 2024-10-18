Okko добавил в приложение раздел с музыкой из потокового сервиса «Звук»

Сервис доступен на SMART TV и Android TV для подписчиков Okko Прайм. Для настройки персональной музыкальной волны пользователям нужно выбрать до 30 любимых исполнителей и оценивать треки «лайками» или «дизлайками», чтобы алгоритм мог точнее подстраиваться под вкусы.

По словам директора по продукту Okko Дениса Имполитова, компания стремится стать универсальным развлекательным центром, предлагая не только фильмы и сериалы, но и музыку. «Сила Звука» призвана стать удобным компаньоном для тех, кто хочет наслаждаться музыкой во время домашних дел.