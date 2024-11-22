Okko запустил игры внутри сервиса

«Лига Пенальти» предлагает пользователям выбрать любимую команду Лиги чемпионов УЕФА и забивать мячи за нее, принимая участие в общем рейтинге голов. Игроки могут бросать вызов болельщикам других клубов и влиять на успех своих команд. Эта игра привлекла десятки тысяч участников, которые уже забили миллионы голов.

Игры в Okko дополняют фильмы, сериалы и спортивные трансляции. Например, ожидая матч Лиги чемпионов, можно развлечься в футбольной аркаде. Кроме того, сервис предлагает игровые квизы для детей и взрослых. В детском профиле можно пройти образовательные игры, которые помогают развивать знания, а после каждого квиза сервис предлагает контент, чтобы исправить ошибки. Например, после вопросов о светофорах и деревьях ребенок увидит мультики на эти темы.

Илья Круглый, менеджер продукта в Okko, отметил, что игры на платформе имеют огромный потенциал. Согласно аналитике компании, 50% пользователей регулярно играют в две и более игры, а около 25% играют более двух дней в неделю.