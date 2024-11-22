В России
Опубликовано 22 ноября 2024, 16:50
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Okko запустил игры внутри сервиса

Аркады и квизы для всей семьи
Онлайн-кинотеатр Okko расширил свои функции и запустил новый раздел «Игры», доступный для пользователей SMART TV. В разделе уже представлено около 10 различных игр, среди которых популярные аркады и ностальгические классики, такие как «Лига Пенальти», «Змейка» и «Ну, Погоди!». Все игры можно бесплатно запускать прямо через сервис.
Okko запустил игры внутри сервиса

© Ferra.ru

«Лига Пенальти» предлагает пользователям выбрать любимую команду Лиги чемпионов УЕФА и забивать мячи за нее, принимая участие в общем рейтинге голов. Игроки могут бросать вызов болельщикам других клубов и влиять на успех своих команд. Эта игра привлекла десятки тысяч участников, которые уже забили миллионы голов.

Игры в Okko дополняют фильмы, сериалы и спортивные трансляции. Например, ожидая матч Лиги чемпионов, можно развлечься в футбольной аркаде. Кроме того, сервис предлагает игровые квизы для детей и взрослых. В детском профиле можно пройти образовательные игры, которые помогают развивать знания, а после каждого квиза сервис предлагает контент, чтобы исправить ошибки. Например, после вопросов о светофорах и деревьях ребенок увидит мультики на эти темы.

Илья Круглый, менеджер продукта в Okko, отметил, что игры на платформе имеют огромный потенциал. Согласно аналитике компании, 50% пользователей регулярно играют в две и более игры, а около 25% играют более двух дней в неделю.

Источник:Okko
Автор:Ингела Воробьева
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