Около 20 регионов России стали лидерами по уровню цифровизации

Опубликовано 13 марта 2026, 23:49
Около 20 регионов России стали лидерами по уровню цифровизацииОстальным регионам предложили использовать облачные решения
Уровень цифровой зрелости в российских регионах сильно различается. Как сообщил замминистра цифрового развития Григорий Борисенко, примерно 20 субъектов входят в число лидеров. У них есть финансовые и кадровые возможности для внедрения передовых технологий в госуправлении. Остальным регионам требуется поддержка, чтобы подтянуть показатели, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Для выравнивания ситуации в Минцифры предлагают использовать типовые облачные решения. Для каждой сферы госуправления разрабатывают стандарт цифровизации: перечень функций, качество и объем оцифровки, ключевые элементы и отчетность. Сверяясь с этим стандартом, регион может увидеть пробелы и закрыть их с помощью федеральных платформ. По словам Борисенко, такой подход позволит всем субъектам выйти на минимально необходимый уровень и перейти к управлению на основе данных.
Отдельно замминистра отметил Сахалин. Регион всегда готов участвовать в пилотных проектах и внедрять новые инициативы.