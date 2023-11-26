Около 200 промышленных производств запустили в Свердловской области с 2018 года

Около 200 промышленных производств запустили в Свердловской области с 2018 годаИ появилось порядка 10 тысяч рабочих мест
На выставке-форуме "Россия" в ВДНХ губернатор Свердловской области, Евгений Куйвашев, отметил значительный рост промышленности в регионе за последние годы. Около 200 новых производств запущены с 2018 года, благодаря чему появилось порядка 10 тысяч рабочих мест, пишет ТАСС.
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Эти предприятия охватывают широкий спектр сфер, включая производство технологий для космической отрасли, агропромышленные товары и другие востребованные товары на рынке. Куйвашев выделил успешный пример - компанию "Уральский картофель", которая освоила производство высококачественной продукции от микрорастений до рыночной продукции, что помогло региону значительно укрепить свои позиции в аграрной сфере.
Губернатор также подчеркнул значимость транспортного проекта "Сухой порт", который создаст связь между Северным морским путем, Транссибирской магистралью и Западным Китаем, обеспечивая транзит грузов между различными странами, такими как Индия, Иран и Пакистан.