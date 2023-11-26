Около 200 промышленных производств запустили в Свердловской области с 2018 года

Эти предприятия охватывают широкий спектр сфер, включая производство технологий для космической отрасли, агропромышленные товары и другие востребованные товары на рынке. Куйвашев выделил успешный пример - компанию "Уральский картофель", которая освоила производство высококачественной продукции от микрорастений до рыночной продукции, что помогло региону значительно укрепить свои позиции в аграрной сфере.

Губернатор также подчеркнул значимость транспортного проекта "Сухой порт", который создаст связь между Северным морским путем, Транссибирской магистралью и Западным Китаем, обеспечивая транзит грузов между различными странами, такими как Индия, Иран и Пакистан.