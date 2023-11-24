Около 300 проектов подали на премию «Лидеры искусственного интеллекта»Из них 167 в категории "Премия компаниям"
На конференции AI Journey вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о значительном росте интереса к премии "Лидеры искусственного интеллекта" - в этом году на ее участие было подано около 300 проектов. Президент РФ Владимир Путин поручил учредить данную премию на предыдущем форуме с целью наградить передовые решения и успешные инновации в области искусственного интеллекта, пишет ТАСС.
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Чернышенко выразил уверенность, что число поданных проектов будет только расти с каждым годом. Он подчеркнул успешное применение отечественных разработок по искусственному интеллекту на практике и выразил призыв продолжать развивать эту сферу.
Максут Шадаев, глава Минцифры РФ, отметил, что 167 заявок в категории "Премия компаниям" свидетельствуют о том, что в России существует множество прогрессивных компаний, готовых экспериментировать и активно внедрять новые технологии в различные области деятельности.