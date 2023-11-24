Около 300 проектов подали на премию «Лидеры искусственного интеллекта»

Чернышенко выразил уверенность, что число поданных проектов будет только расти с каждым годом. Он подчеркнул успешное применение отечественных разработок по искусственному интеллекту на практике и выразил призыв продолжать развивать эту сферу.

Максут Шадаев, глава Минцифры РФ, отметил, что 167 заявок в категории "Премия компаниям" свидетельствуют о том, что в России существует множество прогрессивных компаний, готовых экспериментировать и активно внедрять новые технологии в различные области деятельности.