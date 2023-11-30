Около 45 тысяч российских школ обеспечены высокоскоростным интернетом

По словам министра, из них 28 тысяч находятся в сельских районах. Этот доступ обеспечивается через единую защищенную сеть передачи данных, обеспечивая безопасность личной информации и эффективную фильтрацию контента.

Шадаев отметил, что 9 тысяч учебных заведений также обеспечены Wi-Fi, а по поручению президента эта работа будет продолжена.

Министр также упомянул, что образовательная платформа "Сферум" от VK используют 2,5-3 миллиона человек ежедневно. Он выразил уверенность, что к 2024 году она полностью заменит зарубежные приложения, а также сервисы используемые в повседневной жизни российскими учителями и учащимися.