Около 45 тысяч российских школ обеспечены высокоскоростным интернетом

Около 45 тысяч российских школ обеспечены высокоскоростным интернетомИз них 28 тысяч находятся в сельских районах
На Всероссийском совещании для руководителей управленческих органов образования и вузов, проведенном Минпросвещением России, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил, что более 45 тысяч школьных учреждений по всей России в настоящее время имеют высокоскоростной интернет, пишет ТАСС.
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По словам министра, из них 28 тысяч находятся в сельских районах. Этот доступ обеспечивается через единую защищенную сеть передачи данных, обеспечивая безопасность личной информации и эффективную фильтрацию контента.
Шадаев отметил, что 9 тысяч учебных заведений также обеспечены Wi-Fi, а по поручению президента эта работа будет продолжена.
Министр также упомянул, что образовательная платформа "Сферум" от VK используют 2,5-3 миллиона человек ежедневно. Он выразил уверенность, что к 2024 году она полностью заменит зарубежные приложения, а также сервисы используемые в повседневной жизни российскими учителями и учащимися.