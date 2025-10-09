ОМК и «Газпром» договорились о производстве деталей для газопроводов

Новая продукция включает детали с приварными переходными кольцами класса прочности К70. Они предназначены для строительства трубопроводов нового поколения, способных выдерживать рабочее давление до 150 атмосфер.

Как отметили в пресс-службе ОМК, согласование технических условий завершило совместную работу компаний по освоению производства трубной продукции из стали класса К70. Ранее компания уже разработала и наладила выпуск полного сортамента труб большого диаметра такой прочности.

Особенностью предложения являются готовые решения для «Газпрома». По словам директора по развитию технологий ОМК Павла Степанова, сварка таких изделий в полевых условиях была бы крайне сложной из-за повышенного углеродного эквивалента. Поэтому компания предлагает собранные в заводских условиях детали с кольцами нужного класса прочности.