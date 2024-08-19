ОМК и Сколково объединились для поддержки инноваций в металлургии

Участие в акселераторе могут принять как стартапы, так и зрелые компании с зарегистрированным юридическим лицом. Финалисты, выбранные в январе 2025 года, смогут претендовать на грантовую поддержку фонда «Сколково» до 7 миллионов рублей каждый.

Заявки на участие принимаются до 30 сентября. Программа охватит около 50 проектов в восьми направлениях, включая цифровое управление производственными процессами, системы машинного зрения, контроль качества и снижение экологического следа металлургического производства, отметили в пресс-службе.

На финальном этапе 15 лучших проектов будут приглашены в акселератор, который пройдет в ноябре — декабре 2024 года. Участники смогут работать с отраслевыми экспертами и разрабатывать свои решения под руководством специалистов фонда «Сколково».