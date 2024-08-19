В России
Опубликовано 19 августа 2024, 23:01
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ОМК и Сколково объединились для поддержки инноваций в металлургии

Программа OMK "Tech Accelerator" поддержит перспективные технологии в отрасли
В пресс-службе Объединенная металлургическая компания (ОМК) сообщили, что компания совместно с инновационным центром «Сколково» объявили о старте совместной акселерационной программы OMK «Tech Accelerator». Цель программы — выявить и поддержать перспективные технологии в металлургической отрасли и помочь стартапам и технологическим компаниям внедрить их в производство.
ОМК и Сколково объединились для поддержки инноваций в металлургии

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Участие в акселераторе могут принять как стартапы, так и зрелые компании с зарегистрированным юридическим лицом. Финалисты, выбранные в январе 2025 года, смогут претендовать на грантовую поддержку фонда «Сколково» до 7 миллионов рублей каждый.

Заявки на участие принимаются до 30 сентября. Программа охватит около 50 проектов в восьми направлениях, включая цифровое управление производственными процессами, системы машинного зрения, контроль качества и снижение экологического следа металлургического производства, отметили в пресс-службе.

На финальном этапе 15 лучших проектов будут приглашены в акселератор, который пройдет в ноябре — декабре 2024 года. Участники смогут работать с отраслевыми экспертами и разрабатывать свои решения под руководством специалистов фонда «Сколково».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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