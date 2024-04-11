Омская компания импортозаместит катализаторы для бензина и авиатоплива

Опубликовано 11 апреля 2024, 18:24
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Омская компания импортозаместит катализаторы для бензина и авиатопливаК 2026 году
Омская группа компаний «Титан» ведет разработку технологии для производства катализаторов, используемых в бензине и авиатопливе. Основной задачей проекта является создание отечественной замены для импортных аналогов, которые часто сталкиваются с проблемами поставок и имеют ограниченный срок годности.
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По сообщению пресс-службы компании, испытания прототипов уже начались, и планируется начать промышленное производство новой технологии уже к 2026 году. Это позволит «Омскому каучуку» наладить выпуск изопропилбензола с использованием местного сырья, снизив тем самым зависимость нефтехимической промышленности от импорта.
Совместная работа ГК «Титан» с ИНХС РАН направлена на разработку технологии, которая не только обеспечит автономию от импорта, но и решит проблемы с ограниченным сроком годности импортных продуктов. Предполагается, что данное сотрудничество приведет к созданию нового, конкурентоспособного продукта на рынке.