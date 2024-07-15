Омские ученые нашли способ повысить эффективность компрессоров

Основная проблема поршневых компрессоров заключается в «мертвом объеме» — остатках газа, которые снижают производительность. Ученые предложили установить резиновый диск на торцевой поверхности поршня, что уменьшает этот объем. Эксперимент показал, что это решение повышает производительность компрессора, практически устраняя «мертвый объем», отметили в пресс-службе.

Старший научный сотрудник ОмГТУ Сергей Бусаров отметил, что технология уже обсуждается с Краснодарским компрессорным заводом и АО «Компрессор» из Санкт-Петербурга.

Дальнейшие исследования будут направлены на подбор материала для диска и создание новой модели тихоходного поршневого компрессора, чтобы улучшить его ресурсные показатели.