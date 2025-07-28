Омские ученые представили Мишустину резонаторы для связи нового поколения

Эти микроэлектронные устройства работают в диапазоне частот от 2 до 20 ГГц и совместимы с современными интегральными схемами. Они предназначены для использования в системах беспроводной связи, включая LTE и Wi-Fi, а также в навигационном оборудовании и медицинских биосенсерах. Разработка ведется совместно ОмГУ, институтами РАН и местным НИИ приборостроения.

Помимо резонаторов, Мишустину представили два перспективных медицинских проекта. Первый касается создания флуоресцентных зондов для биологических исследований, которые могут удешевить диагностику. Второй проект направлен на изучение патологических процессов минералообразования в организме человека, что поможет в разработке новых лекарств и биосовместимых материалов.