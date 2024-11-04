Омские ученые разработали мармелад для диабетиков

Мармелад получает свои лечебные свойства благодаря соку ягоды княженики, сиропу топинамбура и добавлению спирулины. Этот набор ингредиентов обеспечивает низкий гликемический индекс и высокую пищевую ценность продукта. Кроме того, ученые разработали рецепты на основе цветных сортов пшеницы, из которых выпекают полезный хлеб, кексы и печенье.

С учетом растущего интереса к здоровому питанию, ОмГАУ запустил специальную программу подготовки студентов по биотехнологиям в сфере продуктов питания. Ректор университета Оксана Шумакова отметила, что обогащенные продукты могут стать эффективным способом профилактики заболеваний и улучшения здоровья.

Также в Омском техническом госуниверситете открылась новая лаборатория, где разрабатываются сладкие белки, заменяющие сахар, и другие продукты. Студенты и ученые уже создали ферментированные продукты и даже работают над косметикой на основе дождевых червей.