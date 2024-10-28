Омские ученые разработали новый способ добычи металлов из отходов

Ученые выявили семь штаммов микроорганизмов, способных извлекать такие металлы, как железо, медь, марганец, золото и другие, из различных отходов. Например, переработка одного миллиона сотовых телефонов может обеспечить 16 тонн меди, 350 килограммов серебра, 34 килограмма золота и почти 15 килограммов палладия.

По словам доцента кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» Светланы Чачиной, запасы металлов при текущих темпах их использования могут истощиться уже в этом столетии. Классические методы добычи становятся экономически невыгодными и вредят экологии, поэтому микробиологический подход становится жизненно важным.

Разработка не только поможет сохранить запасы полезных ископаемых, но и значительно снизит нагрузку на окружающую среду. Методы, предлагаемые омскими учеными, не токсичны и безопасны для здоровья, что делает их альтернативой традиционным методам, использующим агрессивные химикаты. Кроме того, применение новых технологий увеличит уровень извлечения металлов в шахтах до 90% и снизит энергозатраты на 75%, отметили в пресс-службе.