Омские ученые создали гель из лишайников и панцирей крабов для обработки ран

Как отмечают разработчики, зона подавления микробов у этого геля в два-три раза больше, чем у обычных синтетических антибиотиков. Хитозан в составе отвечает за остановку крови: он справляется с этой задачей за три-пять минут. Д-пантенол, в свою очередь, ускоряет заживление тканей. При нанесении гель застывает на ране, образуя защитную плёнку.

Использовать средство планируют в бытовых или полевых условиях при неглубоких повреждениях. В будущем ученые хотят применить эту технологию для создания лекарства от кашля и воспалений дыхательных путей. Они полагают, что природные компоненты помогут в борьбе с туберкулезом, не нарушая микрофлору организма.