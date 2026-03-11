В России
Опубликовано 11 марта 2026, 19:36
Омские ученые создали гель из лишайников и панцирей крабов для обработки ран

Новое средство останавливает кровь и борется с бактериями
Специалисты Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали необычный гель для заживления ран. В его состав вошли сразу несколько природных компонентов: экстракты пяти видов лишайников, хитозан из панцирей крабов и личинок мух, а также хлоргексидин и д-пантенол. Благодаря такому сочетанию средство эффективно борется с бактериями, пишет ТАСС.
Как отмечают разработчики, зона подавления микробов у этого геля в два-три раза больше, чем у обычных синтетических антибиотиков. Хитозан в составе отвечает за остановку крови: он справляется с этой задачей за три-пять минут. Д-пантенол, в свою очередь, ускоряет заживление тканей. При нанесении гель застывает на ране, образуя защитную плёнку.

Использовать средство планируют в бытовых или полевых условиях при неглубоких повреждениях. В будущем ученые хотят применить эту технологию для создания лекарства от кашля и воспалений дыхательных путей. Они полагают, что природные компоненты помогут в борьбе с туберкулезом, не нарушая микрофлору организма.

