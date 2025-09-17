Омские учёные создали микроволновой очиститель нефтяных резервуаров

Традиционные методы предполагают прогрев резервуаров паром или горячей водой, что приводит к значительным теплопотерям и медленному нагреву. Новая установка использует СВЧ-излучатель, который помещается непосредственно в резервуар, обеспечивая локальный нагрев и сокращая энергозатраты.

Разработка уже вызвала интерес у компаний нефтегазовой отрасли. Оборудование не требует особо дорогих компонентов — для снижения стоимости можно использовать несколько маломощных магнетронов вместо одного мощного. Это также повышает ремонтопригодность и мобильность установки.

Перспективы технологии включают применение для разжижения строительного битума и транспортировки высоковязких углеводородов в условиях Крайнего Севера. Это может решить проблему логистики строительных материалов в арктических регионах.

Разработка прошла испытания и не имеет мировых аналогов.