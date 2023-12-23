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В России
21:22, 23 декабря 2023
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Они не успокоятся: спрогнозирован рост кибератак на РФ в новом году

Не менее чем на 400%

Согласно прогнозу отдела кибербезопасности EdgeЦентра, в следующем году число DDoS-атак на российские компании возрастет не менее чем на 400%. Нестабильная политическая обстановка, по мнению экспертов, станет одной из причин этого роста, пишет «Ъ».

Они не успокоятся: спрогнозирован рост кибератак на РФ в новом году

© Ferra.ru

Уже в 2023 году количество кибератак возросло на 300% по сравнению с предыдущим годом, затронув более 50 крупных компаний из различных отраслей, включая транспорт, государственный и финансовый сектора.

От января по ноябрь текущего года было зафиксировано более 130 тысяч DDoS-атак на российские компании, причем продолжительность многих из них составила 15 минут. Некоторые атаки достигали мощности более 100 Гбит/с, а самая длительная из них длилась целых восемь дней.

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