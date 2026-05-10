Онлайн-ресурсы РФ не будут проверять маркировку ИИ-контента

Опубликовано 10 мая 2026, 12:471 мин.
Онлайн-ресурсы РФ не будут проверять маркировку ИИ-контентаЗаконопроект доработали
В АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ) сообщили, что в России изменили подход к маркировке контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В обновленной версии законопроекта онлайн-сервисы и платформы не обязаны проверять, был ли материал сгенерирован нейросетями, пишет РИА Новости.
© Ferra.ru
Документ, опубликованный Минцифры России для общественного обсуждения, вводит регулирование технологий ИИ, определяет права участников рынка и закрепляет обязательную маркировку фото, видео и аудио, созданных нейросетями. При этом платформы должны только предоставить пользователям техническую возможность добавлять такую пометку.
В проекте закона сохранилась машиночитаемая маркировка в метаданных. Она может содержать сведения о применении ИИ, дате создания контента и владельце ресурса. Видимое предупреждение теперь будет размещаться только по договоренности между сервисом и пользователем, отметили в организации.