Онлайн-ресурсы РФ не будут проверять маркировку ИИ-контента

Документ, опубликованный Минцифры России для общественного обсуждения, вводит регулирование технологий ИИ, определяет права участников рынка и закрепляет обязательную маркировку фото, видео и аудио, созданных нейросетями. При этом платформы должны только предоставить пользователям техническую возможность добавлять такую пометку.

В проекте закона сохранилась машиночитаемая маркировка в метаданных. Она может содержать сведения о применении ИИ, дате создания контента и владельце ресурса. Видимое предупреждение теперь будет размещаться только по договоренности между сервисом и пользователем, отметили в организации.