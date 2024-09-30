Онлайн-система покажет временные ограничения движения в Санкт-Петербурге

Опубликовано 30 сентября 2024, 20:151 мин.
Онлайн-система покажет временные ограничения движения в Санкт-ПетербургеЖители города смогут прокладывать удобные маршруты
Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщила, что жители города смогут в онлайн-режиме отслеживать все временные ограничения движения транспорта и пешеходов благодаря новой автоматизированной системе «Проекты организации дорожного движения».
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Теперь петербуржцы смогут видеть актуальную информацию о вводимых ограничениях и планировать свои маршруты более удобно. Система позволяет рассматривать, согласовывать и утверждать проекты организации дорожного движения, включая изменения, которые вносят профильные организации во время различных мероприятий.
Разработка системы осуществляется в рамках развития ГИС «Транспортная модель Санкт-Петербурга». На данный момент система проходит тестирование пользователями. В демонстрационном режиме уже заработал информационный портал, где можно ознакомиться с общегородским координационным графиком ограничений дорожного движения, отметили в пресс-службе.