Онлайн-система покажет временные ограничения движения в Санкт-Петербурге

Теперь петербуржцы смогут видеть актуальную информацию о вводимых ограничениях и планировать свои маршруты более удобно. Система позволяет рассматривать, согласовывать и утверждать проекты организации дорожного движения, включая изменения, которые вносят профильные организации во время различных мероприятий.

Разработка системы осуществляется в рамках развития ГИС «Транспортная модель Санкт-Петербурга». На данный момент система проходит тестирование пользователями. В демонстрационном режиме уже заработал информационный портал, где можно ознакомиться с общегородским координационным графиком ограничений дорожного движения, отметили в пресс-службе.