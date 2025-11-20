Оператор «Честного знака» и маркетплейсы договорились о сотрудничестве

Опубликовано 20 ноября 2025, 23:321 мин.
Оператор «Честного знака» и маркетплейсы договорились о сотрудничествеСтороны будут совместно развивать систему маркировки товаров.
Центр развития перспективных технологий, который является оператором маркировки «Честный знак», и Ассоциация участников рынка электронной коммерции подписали соглашение о сотрудничестве. Документ, утвержденный на заседании совета по легкой промышленности, направлен на развитие маркировки товаров на маркетплейсах.
Партнерство позволит выстроить диалог между оператором системы маркировки, маркетплейсами, селлерами и производителями. Особое внимание будет уделено товарным категориям, для которых маркировка вводится или планируется к введению в ближайшее время, отметили в Центре развития перспективных технологий.
В рамках соглашения будут созданы новые каналы обмена информацией, проведение круглых столов, рабочих групп и специализированных семинаров. Стороны будут обмениваться аналитикой и рекомендациями по требованиям маркировки, лучшим практикам и мерам поддержки бизнеса.