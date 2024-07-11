Опубликовано 11 июля 2024, 21:59
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Оператор МКС улучшит связь в Луганской области до стандарта 4G+Начинается модернизация оборудования
Мобильный оператор «МКС» начал поэтапную модернизацию оборудования и внедрение нового стандарта связи 4G+ в Луганской Народной Республике. По информации из Telegram-канала Минцифры ЛНР, планируется подключение к новой технологии 28 городов и муниципалитетов региона.
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Кирилл Кулинченко, специалист по связям с общественностью компании «МКС», подчеркнул, что обновление технического оснащения позволит существенно увеличить скорость мобильного интернета благодаря переходу на 4G+. Количество базовых станций оператора достигло 1,9 тыс. единиц в результате активного внедрения новых устройств.
Одна из новых базовых станций была успешно установлена в садовом товариществе «Рассвет» на окраине Луганска. За последние месяцы было установлено около 70 новых станций, что значительно увеличило пропускную способность сети.