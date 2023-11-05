Оператор мобильной связи запустил свыше 300 базовых станций В ЛНР

Оператор мобильной связи запустил свыше 300 базовых станций В ЛНРЧтобы обеспечить стабильную связь
В пресс-службе оператора мобильной связи "Мобильные коммуникационные системы" (МКС), который предоставляет свои услуги на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), с начала текущего года запустил более 300 новых базовых станций, уделяя особое внимание малым населенным пунктам, где ранее отсутствовало надежное покрытие, пишет ТАСС.
Как сообщила пресс-служба МКС, строительство базовых станций также активно ведется в населенных пунктах, находящихся у линии боевого соприкосновения. Эти усилия направлены на улучшение существующей инфраструктуры и обеспечение стабильной связи для всех жителей республики.
Хотя процент покрытия связью МКС в республике остается на уровне 72%, как и в июле 2023 года, оператор сообщил о значительном приросте числа абонентов с начала года, составившем 27,9%. Этот рост может быть частично объяснен акциями, проведенными МКС, такими как предоставление бесплатных коротких номеров для местных предпринимателей, отметили в пресс-службе.