Оператор мобильной связи запустил свыше 300 базовых станций В ЛНР

Как сообщила пресс-служба МКС, строительство базовых станций также активно ведется в населенных пунктах, находящихся у линии боевого соприкосновения. Эти усилия направлены на улучшение существующей инфраструктуры и обеспечение стабильной связи для всех жителей республики.

Хотя процент покрытия связью МКС в республике остается на уровне 72%, как и в июле 2023 года, оператор сообщил о значительном приросте числа абонентов с начала года, составившем 27,9%. Этот рост может быть частично объяснен акциями, проведенными МКС, такими как предоставление бесплатных коротких номеров для местных предпринимателей, отметили в пресс-службе.