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14:04, 30 ноября 2023
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Оператор связи Tele2 завершил модернизацию сети в московском метро

Обеспечив устойчивое соединение

Оператор связи Tele2 завершил этап модернизации собственной сети в московском метрополитене, обеспечив устойчивое соединение для всех пользователей на всех станциях и участках подземки столичного мегаполиса, пишет ТАСС.

Московское метро, по данным Единого транспортного портала, ежедневно используется более чем 7,5 миллионами пассажиров. Для операторов связи это стратегически значимый объект, и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры в его рамках является важным шагом.

По словам технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексея Крушинина, технический департамент Tele2 успешно завершил сложный проект по модернизации сети в московском метро, проведя обновление телекоммуникационной инфраструктуры на всех участках метрополитена.

Крушинин добавил, что компания продолжит модернизировать и улучшать связь в Московском регионе.

За последний год компания запустила более 72 базовых станции и установил излучающий фидер длиной более 195 километров.

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