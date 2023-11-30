Оператор связи Tele2 завершил модернизацию сети в московском метро

Московское метро, по данным Единого транспортного портала, ежедневно используется более чем 7,5 миллионами пассажиров. Для операторов связи это стратегически значимый объект, и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры в его рамках является важным шагом.

По словам технический директор макрорегиона "Москва" Tele2 Алексея Крушинина, технический департамент Tele2 успешно завершил сложный проект по модернизации сети в московском метро, проведя обновление телекоммуникационной инфраструктуры на всех участках метрополитена.

Крушинин добавил, что компания продолжит модернизировать и улучшать связь в Московском регионе.

За последний год компания запустила более 72 базовых станции и установил излучающий фидер длиной более 195 километров.