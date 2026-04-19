В России
Опубликовано 19 апреля 2026, 20:00
1 мин.

Операторы каршеринга в Москве внедрили когнитивные тесты для водителей

Тесты помогают оценить концентрацию в ночное и утреннее время
Департамент транспорта Москвы сообщил, что все операторы каршеринга в Москве внедрили технологию проверки состояния водителей перед началом аренды автомобиля. Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, теперь в приложениях сервисов появились короткие когнитивные тесты.
Операторы каршеринга в Москве внедрили когнитивные тесты для водителей

© Ferra.ru

Нововведение направлено на снижение аварийности и повышение ответственности на дорогах. Тесты особенно полезны ночью и ранним утром. Они помогают водителям объективно оценить свою концентрацию и реакцию.

Перед арендой пользователю могут предложить выполнить задания на скорость и внимательность. Например, быстро расставить цифры по порядку, выбрать правильные изображения или пройти другие упражнения на реакцию. Это позволяет водителю самостоятельно принять решение о готовности к поездке.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#каршеринг