Оплата проезда с помощью ИИ появится на Витебской развязке в Санкт-Петербурге

Суть технологии заключается в том, что ИИ будет автоматически распознавать номера автомобилей, их марки и классы, а также отслеживать транспондеры для корректного выставления счетов за проезд. Это исключит необходимость в шлагбаумах, а значит, сократит время на оплату и уменьшит заторы.

«Свободный поток» позволит значительно повысить пропускную способность дорог и улучшить транспортную мобильность в Санкт-Петербурге.