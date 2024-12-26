Оплата проезда с помощью ИИ появится на Витебской развязке в Санкт-Петербурге

Опубликовано 26 декабря 2024, 18:451 мин.
Оплата проезда с помощью ИИ появится на Витебской развязке в Санкт-ПетербургеТехнология «Свободный поток» обеспечит движение без шлагбаумов
На Витебской развязке в Санкт-Петербурге начнется внедрение системы безбарьерного взимания платы за проезд. Впервые в России для этого будет использована технология «Свободный поток», основанная на искусственном интеллекте (ИИ). Система, разработанная в сотрудничестве ВТБ Инфраструктурного холдинга и концерна «Телематика», обеспечит более удобное и быстрое передвижение по дорогам города.
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Суть технологии заключается в том, что ИИ будет автоматически распознавать номера автомобилей, их марки и классы, а также отслеживать транспондеры для корректного выставления счетов за проезд. Это исключит необходимость в шлагбаумах, а значит, сократит время на оплату и уменьшит заторы.
«Свободный поток» позволит значительно повысить пропускную способность дорог и улучшить транспортную мобильность в Санкт-Петербурге.