Оплату проезда в автобусах по геолокации запустили в Нижнем Новгороде

По данным Минтранса, внедрение технологии направлено на сокращение времени посадки и упрощение процедуры получения билета. Система автоматически фиксирует присутствие пассажира в автобусе и списывает оплату.

Подобная форма оплаты уже применяется в нескольких российских городах. К ней подключены Ярославль, Ижевск, Тверь, Казань, Пермь, Курск и Кострома. В Подмосковье и Санкт-Петербурге идут тестовые испытания.

Кроме того, геооплата внедрена и на пригородных электричках. Сейчас она доступна в Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде и Санкт-Петербурге. В ближайшее время распространение технологии планируется в Омске.