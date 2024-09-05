Оплату распознаванием лица в терминалах «Сбербанка» ни разу не взломали

Опубликовано 05 сентября 2024, 18:391 мин.
Оплату распознаванием лица в терминалах «Сбербанка» ни разу не взломалиБиометрические терминалы банка продемонстрировали высокую надежность
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на сессии «Кибермошенничество — новая пандемия?» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 2024 года сообщил, что за время использования биометрии на терминалах банка не было зарегистрировано ни одного случая успешного мошенничества
© Ferra.ru
Кузнецов подчеркнул, что биометрическая технология в России достигла мирового уровня, обеспечивая высокую точность и безопасность благодаря использованию искусственного интеллекта. По его словам, все заявления о возможности использования биометрии для слежки являются непрофессиональными и не обоснованными.
На данный момент в России установлено около 750 тысяч биометрических терминалов, и до конца года их количество достигнет миллиона. Пользователи уже могут оплачивать покупки с помощью биометрии, такой как улыбка, что занимает всего 2−3 секунды, добавил Кузнецов.