Опыт Москвы с цифровым двойником в строительстве внедрят в регионах РФ

По его словам, внедрение идет поэтапно: от отдельных проектов к более сложным процессам и далее к полноценному цифровому двойнику. В качестве примера рассматривается Москва, где уже создана такая система.

Цифровой двойник столицы представляет собой трехмерную модель города. В нее включены данные об инженерных сетях и транспортной инфраструктуре.

При этом в Парфентьев отметил, что прямое копирование московского опыта невозможно из-за различий между регионами. Планируется адаптация решений с учетом местных условий и параллельная работа над нормативной базой.