Опыт Москвы с цифровым двойником в строительстве внедрят в регионах РФ

Опубликовано 04 июля 2026, 15:121 мин.
Опыт Москвы с цифровым двойником в строительстве внедрят в регионах РФ3D-модель города расширят на регионы
Минстрой России планирует использовать в регионах опыт Москвы по созданию цифрового двойника в строительной сфере. Речь идет о развитии технологий информационного моделирования и переходе к единой цифровой среде для объектов строительства. Об этом сообщил директор департамента цифрового развития ведомства Николай Парфентьев, пишет ТАСС.
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По его словам, внедрение идет поэтапно: от отдельных проектов к более сложным процессам и далее к полноценному цифровому двойнику. В качестве примера рассматривается Москва, где уже создана такая система.
Цифровой двойник столицы представляет собой трехмерную модель города. В нее включены данные об инженерных сетях и транспортной инфраструктуре.
При этом в Парфентьев отметил, что прямое копирование московского опыта невозможно из-за различий между регионами. Планируется адаптация решений с учетом местных условий и параллельная работа над нормативной базой.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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