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В России
18:15, 22 декабря 2023
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Орбитальная станция России может сменить три поколения модулей

За 50 лет

Российская орбитальная космическая станция (РОС) рассчитана на 50 лет активной работы и может пережить смену трёх поколений модулей, подтвердили в пресс-службе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», пишет РИА Новости.

Орбитальная станция России может сменить три поколения модулей

© Ferra.ru

Принципы, заложенные при создании станции, включая открытую модульную архитектуру, предоставляют возможность заменять модули по мере необходимости. Это позволит удерживать станцию в работоспособном состоянии и обновлять её техническое оборудование.

Замена модулей будет осуществляться либо по окончании их срока службы, который составляет не менее 15 лет, либо в случае морального устаревания или технических проблем, мешающих нормальному функционированию. Возможно, за пять десятилетий эксплуатации произойдёт смена до трёх поколений модулей, что обеспечит станции продолжительное существование и современные технологические возможности.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
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#космос
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#технологии
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#мнение
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