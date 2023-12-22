Орбитальная станция России может сменить три поколения модулей

Принципы, заложенные при создании станции, включая открытую модульную архитектуру, предоставляют возможность заменять модули по мере необходимости. Это позволит удерживать станцию в работоспособном состоянии и обновлять её техническое оборудование.

Замена модулей будет осуществляться либо по окончании их срока службы, который составляет не менее 15 лет, либо в случае морального устаревания или технических проблем, мешающих нормальному функционированию. Возможно, за пять десятилетий эксплуатации произойдёт смена до трёх поколений модулей, что обеспечит станции продолжительное существование и современные технологические возможности.