Орбиту МКС скорректировали перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-25"

Согласно официальному сообщению, коррекция орбиты МКС была произведена, чтобы создать необходимые баллистические условия перед предстоящим запуском "Прогресс МС-25".

В сообщении указано, что по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который входит в Госкорпорацию «Роскосмос», средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,8 километра и составила 418,2 километра над поверхностью Земли.

Коррекция была выполнена с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-24". Работа двигателей началась в 06:46 по московскому времени и продолжалась более 1,000 секунд.

На борту МКС в настоящее время находятся космонавты из разных стран, включая Россию, США, Европейское космическое агентство (ESA) и Японское аэрокосмическое исследовательское агентство (JAXA).

Экипаж МКС включает Олега Кононенко, Николая Чуба, Константина Борисова, а также астронавтов Жасмин Могбели, Лорел О’Хара, Андреаса Могенсена и Сатоси Фурукава.