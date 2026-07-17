В России
Опубликовано 17 июля 2026, 18:27
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Орешкин рассказал о роли ИИ и автономного транспорта в экономике

Технологии должны учитывать интересы людей
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин в беседе с ТАССзаявил, что искусственный интеллект (ИИ), платформенные решения и автономный транспорт уже способствуют более быстрому развитию экономики. При этом, отметил он, внедрение технологий должно быть ориентировано прежде всего на удобство и комфорт человека.
Орешкин рассказал о роли ИИ и автономного транспорта в экономике

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По словам Орешкина, технологический суверенитет невозможно обеспечить без международного сотрудничества. Государства объединяют компетенции и создают независимые решения, отвечающие современным вызовам.

Он также отметил, что Россия занимает сильные позиции в области платформенных решений, цифровых, финансовых и городских сервисов, а Китай является одним из мировых лидеров в развитии искусственного интеллекта. Орешкин подчеркнул, что для дальнейшего развития необходимо не только использовать мировой опыт, но и создавать собственные технологии для промышленности, экономики и повседневной жизни.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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