Орешкин рассказал о роли ИИ и автономного транспорта в экономике

Опубликовано 17 июля 2026, 18:271 мин.
Орешкин рассказал о роли ИИ и автономного транспорта в экономикеТехнологии должны учитывать интересы людей
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин в беседе с ТАССзаявил, что искусственный интеллект (ИИ), платформенные решения и автономный транспорт уже способствуют более быстрому развитию экономики. При этом, отметил он, внедрение технологий должно быть ориентировано прежде всего на удобство и комфорт человека.
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По словам Орешкина, технологический суверенитет невозможно обеспечить без международного сотрудничества. Государства объединяют компетенции и создают независимые решения, отвечающие современным вызовам.
Он также отметил, что Россия занимает сильные позиции в области платформенных решений, цифровых, финансовых и городских сервисов, а Китай является одним из мировых лидеров в развитии искусственного интеллекта. Орешкин подчеркнул, что для дальнейшего развития необходимо не только использовать мировой опыт, но и создавать собственные технологии для промышленности, экономики и повседневной жизни.