Орешкин рассказал о роли ИИ и автономного транспорта в экономике

По словам Орешкина, технологический суверенитет невозможно обеспечить без международного сотрудничества. Государства объединяют компетенции и создают независимые решения, отвечающие современным вызовам.

Он также отметил, что Россия занимает сильные позиции в области платформенных решений, цифровых, финансовых и городских сервисов, а Китай является одним из мировых лидеров в развитии искусственного интеллекта. Орешкин подчеркнул, что для дальнейшего развития необходимо не только использовать мировой опыт, но и создавать собственные технологии для промышленности, экономики и повседневной жизни.