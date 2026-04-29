Орешкин заявил о масштабной трансформации из-за ИИ

Опубликовано 29 апреля 2026, 17:351 мин.
Орешкин заявил о масштабной трансформации из-за ИИТехнология меняет все сферы жизни
Выступая на площадке национального центра «Россия», замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что искусственный интеллект (ИИ) преобразует все области жизни людей. По его словам, таких масштабных технологических сдвигов не происходило за всю историю как минимум ныне живущего поколения.
Орешкин подчеркнул, что формирование этой технологии идет очень быстро. Следующим этапом станет способность генеративного ИИ к самостоятельному развитию. При этом уже сейчас система знает больше, чем любой человек в мире. Он добавил, что подобных грандиозных перемен раньше просто не было.
Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко [выступил](Вице-премьер Дмитрий Григоренко выступил на форуме «Государство для людей». Он сообщил, что в аппарате правительства уже 100 рабочих мест подключены к сервисам на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет ТАСС.) на форуме «Государство для людей». Он сообщил, что в аппарате правительства уже 100 рабочих мест подключены к сервисам на основе технологий искусственного интеллекта.