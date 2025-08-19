Органы власти Кубани перешли на российские операционные системы

Опубликовано 19 августа 2025, 15:591 мин.
Органы власти Кубани перешли на российские операционные системыМеры направлены на усиление защиты данных
Власти Краснодарского края завершили переход на российское программное обеспечение. Все государственные учреждения региона теперь работают на отечественной операционной системе (ОМ) и используют местные офисные приложения.
По данным департамента информатизации и связи края, переход позволил создать более защищенную среду для обработки данных. Все органы власти подключены к единому домену с российскими средствами защиты информации.
С 2022 года в регионе отмечается рост кибератак на государственные структуры. Для оперативного реагирования в Краснодарском крае организован круглосуточный центр мониторинга.
В ведомстве подчеркивают, что такие меры не только повышают безопасность данных, но и снижают зависимость от иностранных технологий. Переход на отечественный софт также способствует развитию российской IT-отрасли.