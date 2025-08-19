Органы власти Кубани перешли на российские операционные системы

По данным департамента информатизации и связи края, переход позволил создать более защищенную среду для обработки данных. Все органы власти подключены к единому домену с российскими средствами защиты информации.

С 2022 года в регионе отмечается рост кибератак на государственные структуры. Для оперативного реагирования в Краснодарском крае организован круглосуточный центр мониторинга.

В ведомстве подчеркивают, что такие меры не только повышают безопасность данных, но и снижают зависимость от иностранных технологий. Переход на отечественный софт также способствует развитию российской IT-отрасли.