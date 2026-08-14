ОСК разработает групповое применение автономных подводных аппаратов

Опубликовано 14 августа 2026, 21:221 мин.
ОСК разработает групповое применение автономных подводных аппаратовАппараты смогут работать в единой системе
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет разработки по групповому применению автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) малого класса. Это направление было представлено на IV Форуме «Арктика — Регионы» в рамках концепции развития АНПА.
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По данным пресс-службы корпорации, несколько аппаратов могут действовать в различных построениях и на заданных глубинах, создавая распределенную систему наблюдения и исследований. Среди приоритетов назвали распознавание объектов, интеллектуализация миссий и увеличение времени автономной работы.
АНПА планируют использовать для океанографических исследований, картографирования дна, экологического мониторинга, а также для подводной археологии, геологоразведки и инспекции судов и подводной инфраструктуры, отметили в пресс-службе.
Корпорация продолжает работу над повышением сложности задач, выполняемых аппаратами, и развитием их алгоритмов.