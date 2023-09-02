Особая экономическая зона в Свердловской области пополнилась новым предприятием

Особая экономическая зона в Свердловской области пополнилась новым предприятиемНа производстве будут собирать самолеты «Байкал» и «Ладога»
На территории особой экономической зоны «Титановая долина» построили корпус для Уральского завода гражданской авиации, построенный на площадке «Уктус».
Корпус площадью 6,5 тысяч квадратных метров, 31 августа передали в аренду. В ближайшее время предприятие начнет устанавливать оборудование. В корпусе будут собирать новые модели самолетов «Байкал» и «Ладога». Это позволит еще сильнее развить малую и среднемагистральную авиацию России.
Своевременное завершение строительства многофункционального производственного комплекса позволит АО «УЗГА» соблюсти сроки запуска в серийное производство новых образцов авиационной техники для нужд государственного оборонного заказа и развития региональной авиации в Российской Федерации. В результате реализации проекта будет создано свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест, общие бюджетные эффекты составят более 50 миллиардов рублей.