Особая экономическая зона в Свердловской области пополнилась новым предприятием

Корпус площадью 6,5 тысяч квадратных метров, 31 августа передали в аренду. В ближайшее время предприятие начнет устанавливать оборудование. В корпусе будут собирать новые модели самолетов «Байкал» и «Ладога». Это позволит еще сильнее развить малую и среднемагистральную авиацию России.