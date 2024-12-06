Остекление российского самолета МС-21 прошло испытания на прочность

Испытания стали важным этапом в сертификации новых российских комплектующих для авиационной промышленности. Новое остекление будет установлено и на другом отечественном авиалайнере — SJ-100. В Ростехе планируют в 2,5 раза увеличить поставки остекления для «Суперджетов» и более чем в 11 раз — для МС-21 до 2028 года.

Высокая прочность нового стекла обеспечена использованием технологии ионообменного упрочнения силикатного стекла. Это позволяет создавать изделия с более сложной геометрией, которые в 6−8 раз прочнее стандартных стекол. Такой подход позволяет кабине пилота выдерживать возможные столкновения с птицами на высоких скоростях, что значительно повышает безопасность.