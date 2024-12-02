Открытие российских ученых изменит подход к лечению онкологии

Интерлейкин-6 — молекула, которая активно участвует в регулировании иммунных реакций. В последние годы она привлекла внимание ученых из-за своей роли в так называемом «цитокиновом шторме», который может привести к летальному исходу при тяжелом течении COVID-19. Однако кроме этого, IL-6 также участвует в кроветворении и играет важную роль в развитии аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.

Новое открытие может изменить подход к лечению хронического лимфолейкоза и других заболеваний, где IL-6 играет ключевую роль. Исследования показали, что когда молекулы IL-6 соединяются в пары, они могут влиять на развитие рака и другие патологические процессы в организме, сообщили в пресс-службе.