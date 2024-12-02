Открытие российских ученых изменит подход к лечению онкологии

Опубликовано 02 декабря 2024, 20:371 мин.
Открытие российских ученых изменит подход к лечению онкологииМолекула IL-6 может играть роль в развитии лимфолейкоза
В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что российские ученые сделали важное открытие, которое может оказать влияние на лечение онкологических, аутоиммунных и других заболеваний. Исследователи доказали, что молекула интерлейкин-6 (IL-6), играющая ключевую роль в иммунной системе, может образовывать пары, известные как димеры, которые могут быть связаны с развитием хронического лимфолейкоза.
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Интерлейкин-6 — молекула, которая активно участвует в регулировании иммунных реакций. В последние годы она привлекла внимание ученых из-за своей роли в так называемом «цитокиновом шторме», который может привести к летальному исходу при тяжелом течении COVID-19. Однако кроме этого, IL-6 также участвует в кроветворении и играет важную роль в развитии аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит.
Новое открытие может изменить подход к лечению хронического лимфолейкоза и других заболеваний, где IL-6 играет ключевую роль. Исследования показали, что когда молекулы IL-6 соединяются в пары, они могут влиять на развитие рака и другие патологические процессы в организме, сообщили в пресс-службе.