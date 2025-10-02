В России
Отраслевое руководство по ИИ для транспорта представили в Москве

Белая книга содержит методики внедрения
В рамках международного форума «Цифровая транспортация» состоялась презентация первого отраслевого документа, посвященного применению искусственного интеллекта (ИИ) в транспортной сфере. Белая книга «Искусственный интеллект в сфере транспорта и логистики» была представлена в кластере «Ломоносов».
Документ разработан членами рабочей группы «Технологии искусственного интеллекта для транспорта и логистики». Издание содержит практические рекомендации для формирования бизнес-стратегий, кадровой политики и регуляторных решений.

Как отметила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова, международный опыт показывает, что многие проекты по внедрению ИИ не достигают поставленных целей или значительно превышают бюджет. Часто проблемы возникают на начальном этапе из-за недостаточного внимания к постановке задач.

Белая книга предлагает последовательный алгоритм действий: от определения целей и данных до выбора решений и масштабирования проектов. Такой подход позволяет рационально распределять ресурсы и повышает эффективность внедрения технологий.