Отраслевое руководство по ИИ для транспорта представили в Москве

Документ разработан членами рабочей группы «Технологии искусственного интеллекта для транспорта и логистики». Издание содержит практические рекомендации для формирования бизнес-стратегий, кадровой политики и регуляторных решений.

Как отметила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова, международный опыт показывает, что многие проекты по внедрению ИИ не достигают поставленных целей или значительно превышают бюджет. Часто проблемы возникают на начальном этапе из-за недостаточного внимания к постановке задач.

Белая книга предлагает последовательный алгоритм действий: от определения целей и данных до выбора решений и масштабирования проектов. Такой подход позволяет рационально распределять ресурсы и повышает эффективность внедрения технологий.