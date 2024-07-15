Ozon перечислил основные мошеннические схемы в онлайн-покупках

Эксперты отмечают значительный рост использования мессенджеров и соцсетей для продвижения мошеннических сайтов. В 2023 году было заблокировано почти 16 000 фишинговых ресурсов, а за первое полугодие 2024 года этот показатель составил 3 621 сайт.

Компании активно противодействуют масштабированию мошеннических «партнерских программ», которые позволяют увеличивать прибыль и привлекать больше жертв. В связи с этим Ozon усилил меры по обеспечению кибербезопасности и информированию пользователей о новых методах аферистов.

Кирилл Мякишев, директор по информационной безопасности Ozon, подчеркивает важность цифровой грамотности и соблюдения базовых правил безопасности при онлайн-покупках. Совместная работа с F.A.C.C.T. позволяет Ozon оперативно реагировать на угрозы и минимизировать риски для своих клиентов.

Эксперты советуют пользователям внимательно проверять ссылки и не передавать личные данные через ненадежные каналы связи, чтобы избежать столкновения с мошенниками и защитить себя от финансовых потерь.