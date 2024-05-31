Ozon поможет проекту «Заступник» обеспечить безопасность детей

Подписано соглашение

Маркетплейс Ozon сообщил о сотрудничестве с некоммерческим проектом «Заступник», направленным на обеспечение безопасности детей в экстренных ситуациях. По данному соглашению, Ozon будет предоставлять аналитическую и информационную поддержку для проекта, а также использовать свои каналы связи с клиентами для привлечения внимания к этой важной инициативе.