Ozon поможет проекту «Заступник» обеспечить безопасность детей

Опубликовано 31 мая 2024, 17:23
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Ozon поможет проекту «Заступник» обеспечить безопасность детейПодписано соглашение
Маркетплейс Ozon сообщил о сотрудничестве с некоммерческим проектом «Заступник», направленным на обеспечение безопасности детей в экстренных ситуациях. По данному соглашению, Ozon будет предоставлять аналитическую и информационную поддержку для проекта, а также использовать свои каналы связи с клиентами для привлечения внимания к этой важной инициативе.
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«Заступник» — это мобильное приложение, которое позволяет детям в экстренной ситуации нажать тревожную кнопку и оповестить родителей, экстренные службы и волонтеров проекта об опасности.
Управляющий директор Ozon Сергей Беляков подчеркнул важность социальной ответственности бизнеса и выразил готовность компании поддержать проект «Заступник». Это сотрудничество позволит расширить сообщество проекта, обеспечивая безопасность детей и спокойствие их родителей.