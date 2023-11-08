Пассажиры скачали приложение «Метро Москвы» более 10 миллионов раз

Приложение предлагает ряд полезных функций, включая управление картой "Тройка", возможность выбора самого свободного вагона метро онлайн, приобретение билетов на автобусы дальнего следования и даже виртуального помощника в виде чат-бота по имени Александр. Пользователи также могут оставить обращение о забытых вещах и заказать сопровождение от сотрудников ЦОМП.

Также, Сергей Собянин отмечает, что в приложении постоянно появляются новые функции, среди которых в этом году стала доступной привязка карты москвича. Теперь льготные пассажиры могут просматривать историю поездок, а студенты - покупать абонементы онлайн.

Кроме того, приложение предлагает возможность заморозить годовые проездные билеты на 14 дней, что дает больше гибкости в использовании общественного транспорта Москвы.