Пассажиры скачали приложение «Метро Москвы» более 10 миллионов раз

Пассажиры скачали приложение «Метро Москвы» более 10 миллионов разИ построили более 500 миллионов маршрутов
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что с момента запуска приложения "Метро Москвы" пользователи построили более 500 миллионов маршрутов. Это приложение, которое уже скачали более 10 миллионов раз, стало простым и удобным инструментом для пассажиров в навигации по московскому метро.
Приложение предлагает ряд полезных функций, включая управление картой "Тройка", возможность выбора самого свободного вагона метро онлайн, приобретение билетов на автобусы дальнего следования и даже виртуального помощника в виде чат-бота по имени Александр. Пользователи также могут оставить обращение о забытых вещах и заказать сопровождение от сотрудников ЦОМП.
Также, Сергей Собянин отмечает, что в приложении постоянно появляются новые функции, среди которых в этом году стала доступной привязка карты москвича. Теперь льготные пассажиры могут просматривать историю поездок, а студенты - покупать абонементы онлайн.
Кроме того, приложение предлагает возможность заморозить годовые проездные билеты на 14 дней, что дает больше гибкости в использовании общественного транспорта Москвы.