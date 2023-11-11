Паучий шелк с магнитными наночастицами будут использовать в российской медицине

Основанный на шелке паука Linothele Fallax материал выделяется своими уникальными свойствами. Шелковистые волокна становятся не только каркасом для роста клеток, но и усиливаются магнитными свойствами, что делает возможным таргетное высвобождение лекарств под воздействием магнитного поля.

Этот паучий шелк, прочнее кевлара, предоставляет новые возможности для медицины. Врачи могут использовать его для создания материалов, способных выдерживать высокие нагрузки, что особенно важно в имплантологии и регенерации тканей. Добавление магнитных наночастиц открывает путь для создания препаратов, обеспечивающих таргетную доставку лекарств с высокой точностью.

Этот инновационный материал может использоваться не только для таргетной доставки лекарств, но также при операциях по восстановлению поврежденной хрящевой и суставной ткани. Благодаря биосовместимости и биоразлагаемости паучьего шелка, риск отторгаемости минимизирован, а его естественное удаление из организма после выполнения задачи делает его перспективным материалом в сфере медицинских инноваций.