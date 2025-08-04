Пензенская компания построит новый станкостроительный комплекс

Реализация проекта будет проходить в четыре этапа. Строительство завершится к 2031 году. Всего на территории создадут восемь цехов, что позволит наладить производство высокотехнологичного оборудования. Ожидается, что на предприятии смогут трудоустроиться порядка одной тысячи человек.

После ввода в эксплуатацию компания планирует ежегодно перечислять в бюджеты всех уровней более 1,3 миллиарда рублей налогов. Это станет заметным вкладом в экономику региона.

На территории Московской области сейчас работают 72 индустриальных парка. В них размещено порядка 1,5 тысячи компаний, при этом около сотни новых резидентов присоединяются ежегодно. Во многих случаях площадки начинают активно осваиваться ещё до завершения строительства зданий.