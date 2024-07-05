Пензенские ученые создали комплекс для горнодобывающей промышленности

Опубликовано 05 июля 2024, 22:03
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Пензенские ученые создали комплекс для горнодобывающей промышленностиОн поможет определить смещение горных пород
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пензенского государственного университета в сотрудничестве с научно-производственным предприятием «Новотех» разработали программно-аппаратный комплекс для определения смещения горных пород, который опережает все известные зарубежные аналоги.
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Новый комплекс позволяет отслеживать траекторию перемещения горных пород в режиме реального времени во время взрывных работ, что недоступно для зарубежных систем. Разработка включает ударопрочные корпуса, электронику и специальное программное обеспечение, разработанные с учетом всех требований и нормативов, отметили в пресс-службе.
По словам разработчиков, новый комплекс значительно сократит затраты и время при добыче горных пород за счет точного определения их перемещения после взрыва. Система уже успешно прошла испытания на полигоне, подтвердив свою эффективность.