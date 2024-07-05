Пензенские ученые создали комплекс для горнодобывающей промышленности

Новый комплекс позволяет отслеживать траекторию перемещения горных пород в режиме реального времени во время взрывных работ, что недоступно для зарубежных систем. Разработка включает ударопрочные корпуса, электронику и специальное программное обеспечение, разработанные с учетом всех требований и нормативов, отметили в пресс-службе.

По словам разработчиков, новый комплекс значительно сократит затраты и время при добыче горных пород за счет точного определения их перемещения после взрыва. Система уже успешно прошла испытания на полигоне, подтвердив свою эффективность.