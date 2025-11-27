Пензенские ученые создали приложение для оценки рентгеновских снимков

В мире ежегодно выполняется около 4 миллиардов рентгенографических исследований. От 5% до 15% снимков имеют недостаточное качество, что приводит к задержкам диагностики, повторному облучению и дополнительным расходам, отметили в ведомстве.

Кроссплатформенное приложение использует комплекс из 11 математических метрик для обширной оценки снимков. Каждая метрика имеет собственную шкалу оценки и эффективна для разных патологий: одни лучше работают с пневмонией, другие — с костными структурами. Система сравнивает изображения с эталонной группой или стандартом, заданным врачом.

Дополнительно приложение позволяет подбирать оптимальные пресеты — заранее настроенные комбинации инструментов и фильтров для улучшения четкости и анатомической детализации. Формируется отчет об оценке качества. Тестирование на 100 снимках подтвердило способность программы выявлять искаженные изображения и ошибочно выбранные пресеты.