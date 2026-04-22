Опубликовано 22 апреля 2026, 08:13
Пензенские ученые создали способ оценки рубца на сердце после инфаркта

Новая модель заменяет дорогое МРТ-обследование
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пензенского государственного университета (ПГУ)разработали диагностическую модель для определения величины рубцовой ткани после инфаркта миокарда. Чем больше участок некроза, тем выше риск повторных проблем и летального исхода. Доказано, что масса рубца более 20% от массы левого желудочка критична.
В отличие от дорогостоящей МРТ, новый метод основан на анализе трех показателей. Это высокочувствительный тропонин I в первые двое суток, NT-proBNP на 7−10 день и относительная толщина стенок левого желудочка по данным эхокардиографии. Данные подставляют в формулу, и врач получает оценку за 7−10 дней госпитализации.

Как пояснила один из разработчиков метода, доцент кафедры «Терапия» Медицинского института Людмила Салямова, эти показатели берутся у всех пациентов, но ранее их не рассматривали в совокупности. Комбинация позволяет с высокой чувствительностью и специфичностью говорить о наличии большой величины рубца. Своевременное выявление дает шанс назначить усиленную терапию и снизить риск осложнений.

Метод планируют внедрить в пензенских кардиологических отделениях.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
