Пензенские ученые создали способ оценки рубца на сердце после инфаркта

В отличие от дорогостоящей МРТ, новый метод основан на анализе трех показателей. Это высокочувствительный тропонин I в первые двое суток, NT-proBNP на 7−10 день и относительная толщина стенок левого желудочка по данным эхокардиографии. Данные подставляют в формулу, и врач получает оценку за 7−10 дней госпитализации.

Как пояснила один из разработчиков метода, доцент кафедры «Терапия» Медицинского института Людмила Салямова, эти показатели берутся у всех пациентов, но ранее их не рассматривали в совокупности. Комбинация позволяет с высокой чувствительностью и специфичностью говорить о наличии большой величины рубца. Своевременное выявление дает шанс назначить усиленную терапию и снизить риск осложнений.

Метод планируют внедрить в пензенских кардиологических отделениях.