Пензенские учёные удешевили производства графена

Графен, обладающий уникальной прочностью и электропроводностью, перспективен для создания сверхмощных компьютеров, биосенсоров и аккумуляторов. Однако его внедрение требует сложных расчётов, которые теперь можно оптимизировать с помощью нового алгоритма.

Разработка решает краевую задачу сопряжения уравнений Максвелла с учётом конечных размеров образца. Программный комплекс основан на оригинальных интегральных уравнениях и уже прошёл тестирование на базе университетского научно-исследовательского центра.

По словам учёных, математическое моделирование значительно дешевле физических экспериментов.

В дальнейшем ученые зарегистрируют программный комплекс и расширят исследования для применения в коммуникационных системах и сенсорах. Разработка поддержана программой «Ректорские гранты» ПГУ.