В России
Опубликовано 18 сентября 2025, 13:13
1 мин.

Пензенские учёные удешевили производства графена

Математический подход сократит затраты на создание наноустройств
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что учёные Пензенского государственного университета (ПГУ) создали новый математический метод и программный комплекс для моделирования структур с графеновым покрытием. Разработка позволит сократить расходы на производство устройств в наноэлектронике и фотонике.
Графен, обладающий уникальной прочностью и электропроводностью, перспективен для создания сверхмощных компьютеров, биосенсоров и аккумуляторов. Однако его внедрение требует сложных расчётов, которые теперь можно оптимизировать с помощью нового алгоритма.

Разработка решает краевую задачу сопряжения уравнений Максвелла с учётом конечных размеров образца. Программный комплекс основан на оригинальных интегральных уравнениях и уже прошёл тестирование на базе университетского научно-исследовательского центра.

По словам учёных, математическое моделирование значительно дешевле физических экспериментов.

В дальнейшем ученые зарегистрируют программный комплекс и расширят исследования для применения в коммуникационных системах и сенсорах. Разработка поддержана программой «Ректорские гранты» ПГУ.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
